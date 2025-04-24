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17:03, 24 апреля 2025Путешествия

Несколько человек пострадали после сильной турбулентности на борту самолета

PYOK: Несколько человек пострадали после турбулентности на борту United Airlines
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Mohammad Arrahmanur / Unsplash

Несколько человек, в том числе бортпроводник, пострадали после сильной турбулентности на борту самолета United Airlines. Об этом сообщает PYOK.

Уточняется, что инцидент произошел в марте, однако известно о нем стало лишь в апреле, когда перевозчик сделал официальное заявление. Так, борт летел из Сан-Франциско в Сингапур 27 марта. Над Филиппинами лайнер попал в зону турбулентности, в результате чего член экипажа серьезно пострадал, а еще несколько пассажиров отделались легкими ушибами.

Несмотря на случившееся, пилоты продолжили путь до Сингапура. Через три часа они приземлились в городе назначения. Обратно в Сан-Франциско самолет вылетел лишь 5 апреля.

Ранее самолет Skywest Airlines сменил курс и совершил экстренную посадку из-за сильной турбулентности. Пятеро из 29 пассажиров получили травмы.

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