Несколько российских поселков утонуло в пепле из-за извержения вулкана

МЧС: Из-за извержения вулкана Безымянный засыпало пеплом 4 поселка на Камчатке

Из-за извержения вулкана Безымянный несколько российских поселков утонуло в пепле. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по региону в своем Telegram-канале.

Речь идет о поселках Лазо, Атласово, Таежный и Долиновка Мильковского округа Камчатского края — их засыпал слой вулканического пепла. «Зарегистрированных туристических групп в районе вулкана нет», — подчеркнули спасатели и отметили, что тревожных обращений от жителей тоже не поступало.

Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту до 11 километров над уровнем моря. Из-за этого в регионе установили красный код авиационной опасности — выбросы пепла опасны для всех типов воздушных судов. Жителей региона призвали без необходимости не выходить на улицу, а также плотно закрывать окна и двери.

Ранее в Камчатском крае начал извергаться вулкан Ключевская сопка. Свечение в вершинном кратере длилось несколько минут, отметили в пресс-службе Камчатского филиала геофизической службы РАН.