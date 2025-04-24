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12:01, 24 апреля 2025Экономика

Несколько российских поселков утонуло в пепле из-за извержения вулкана

МЧС: Из-за извержения вулкана Безымянный засыпало пеплом 4 поселка на Камчатке
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Елена Верещака / ТАСС

Из-за извержения вулкана Безымянный несколько российских поселков утонуло в пепле. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по региону в своем Telegram-канале.

Речь идет о поселках Лазо, Атласово, Таежный и Долиновка Мильковского округа Камчатского края — их засыпал слой вулканического пепла. «Зарегистрированных туристических групп в районе вулкана нет», — подчеркнули спасатели и отметили, что тревожных обращений от жителей тоже не поступало.

Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту до 11 километров над уровнем моря. Из-за этого в регионе установили красный код авиационной опасности — выбросы пепла опасны для всех типов воздушных судов. Жителей региона призвали без необходимости не выходить на улицу, а также плотно закрывать окна и двери.

Ранее в Камчатском крае начал извергаться вулкан Ключевская сопка. Свечение в вершинном кратере длилось несколько минут, отметили в пресс-службе Камчатского филиала геофизической службы РАН.

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