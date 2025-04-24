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10:15, 24 апреля 2025Россия

В России высмеяли образ не способных контролировать даже Украину всемогущих США

Политолог Бышок: Всемогущие, как утверждалось, США, не контролируют даже Украину
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Всемогущие, как утверждалось, США, не способны контролировать даже Украину. Образ Вашингтона высмеял российский политолог Станислав Бышок в Telegram.

«Раньше нас убеждали, что Вашингтон контролирует весь мир. А оказалось, что не контролирует даже Украину, не говоря уже о Евросоюзе и Британии», — написал в блоге политолог.

По ироничному заявлению эксперта, такое положение дел является сумерками кумиров и заставляет провести переоценку всех ценностей.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп разочарован ходом переговоров об урегулировании конфликта на Украине. Он отметил, что переговорному процессу вредят высказывания Зеленского об отказе Киева признать Крым частью России.

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