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07:29, 24 апреля 2025Наука и техника

Описано скрытое влияние сна на мозг

Cell Reports: Регулярный и качественный сон помогает улучшать функции мозга
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Matheus Vinicius / Unsplash

Подростки, которые рано ложатся спать и дольше спят, показывают лучшие результаты в когнитивных тестах, утверждают ученые из Кембриджского университета и Фуданьского университета в Китае. Исследование, опубликованное в журнале Cell Reports, охватило более 3200 подростков и стало частью крупного проекта по изучению детского здоровья и развития мозга.

Используя данные о режиме сна с фитнес-браслетов, результаты МРТ и когнитивные тесты, исследователи выделили три группы подростков с разными привычками сна. Лучшими оказались те, кто ложился раньше, спал дольше и имел самую низкую частоту сердцебиения во сне — они набрали больше баллов в заданиях на память, мышление, словарный запас и решение задач. У них также наблюдался больший объем мозга и улучшенные функции в его разных отделах.

Хотя разница во времени сна между группами составляла всего 10–15 минут, ученые были удивлены тем, насколько значительное влияние это оказывало на развитие мозга.

Авторы подчеркивают: хотя образовательные успехи участников существенно не различались, регулярный и качественный сон помогает улучшать функции мозга, особенно в критически важный период подросткового развития. Поэтому они советуют подросткам ограничить использование смартфонов и компьютеров вечером, больше двигаться в течение дня и соблюдать стабильный режим сна.

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