Вероятность проведения выборов на Украине оценили

Политолог Кошкин: Проведение выборов на Украине возможно

Проведение выборов на Украине возможно, но этот вопрос не решен, считает заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

«США хотели бы, чтобы прошли выборы. О выборах, в принципе, говорят и многие руководители европейских государств, но есть и те, кто против этих выборов, так что сам вопрос с выборами не решен. Зеленский, конечно, никаких выборов не собирается проводить, потому что вопрос, выиграет или нет. Конечно же он меньше уверен в этом», — пояснил политолог.

Он добавил, что на сегодняшний день выборы возможны, потому что США настаивают на них. Кошкин привел данные, согласно которым, выборы на Украине предлагается провести к концу осени.

«Сегодня уже стало понятно, что [президент Украины Владимир] Зеленский прячется за европейцев, а европейцы все-таки понимают, что без США многие вопросы решить они уже так амбициозно не могут. Потому министры иностранных дел Франции и Германии уже не поехали в Лондон», — сказал Кошкин.

Ранее источники Reuters сообщали, что Европейский союз выступает против снятия санкций с России до завершения переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Также, по данным агентства, европейские и украинские чиновники отказываются признавать Крым российским.

23 апреля стало известно о том, что главы МИД Британии, Франции, Германии и Украины отложили запланированную встречу в Лондоне. Обсуждения пройдут между высокопоставленными чиновниками пяти стран.