Парам дали пять советов для укрепления сексуальной и эмоциональной связи

Сексолог Таина Марис Коста дала пять советов, как вернуть страсть в отношения. Ее рекомендации приводит издание Terra.

Как отметила Коста, партнерам необходимо делиться чувствами, чтобы укрепить как сексуальную, так и эмоциональную связь. Разногласия в паре — это нормально, но ложиться спать, не решив конфликт, нельзя. Если разобраться со всеми проблемами перед сном, можно избежать эмоциональной дистанции и завершить день примирительным сексом, заявила специалистка.

Также, по ее словам, партнерам необходимо делиться фантазиями для создания атмосферы доверия и свободы, причем совсем не обязательно их воплощать. Кроме того, нужно найти общее хобби, которое не связано с детьми и работой. В заключение Коста посоветовала регулярно устраивать свидания, как это было в начале отношений.

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