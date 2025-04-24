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02:00, 24 апреля 2025Забота о себе

Парам дали пять советов для укрепления сексуальной и эмоциональной связи

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Сексолог Таина Марис Коста дала пять советов, как вернуть страсть в отношения. Ее рекомендации приводит издание Terra.

Как отметила Коста, партнерам необходимо делиться чувствами, чтобы укрепить как сексуальную, так и эмоциональную связь. Разногласия в паре — это нормально, но ложиться спать, не решив конфликт, нельзя. Если разобраться со всеми проблемами перед сном, можно избежать эмоциональной дистанции и завершить день примирительным сексом, заявила специалистка.

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Также, по ее словам, партнерам необходимо делиться фантазиями для создания атмосферы доверия и свободы, причем совсем не обязательно их воплощать. Кроме того, нужно найти общее хобби, которое не связано с детьми и работой. В заключение Коста посоветовала регулярно устраивать свидания, как это было в начале отношений.

Ранее сексолог Милана Соколова рассказала пожилым людям, как сохранить либидо. По ее словам, важное значение имеет правильное питание.

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