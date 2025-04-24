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13:08, 24 апреля 2025Путешествия

Пассажирский самолет искал парковку в аэропорту Москвы дольше самого перелета

«Авиаторщина»: Самолет из Петербурга искал стоянку в Москве дольше, чем летел
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пассажирский самолет российской авиакомпании искал парковку в аэропорту Москвы дольше, чем летел из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина» со ссылкой на данные сервиса Flightradar.

Уточняется, что инцидент произошел с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Россия». Когда лайнер прибыл в Шереметьево, пилотам пришлось искать стоянку более 40 минут.

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По одной из версий, авиакомпания заранее запросила самоходную стоянку, на которую можно заруливать без тягача, однако по прибытии самолета в аэропорту не оказалось соответствующего свободного места.

В результате пассажиры смогли покинуть лайнер спустя час после приземления. «По другой версии, аэропорт долго не мог представить машину сопровождения (Follow me car) для заруливания на стоянку», — добавили в источнике.

В апреле пассажирский самолет, летевший в Санкт-Петербург, подал сигнал бедствия за семь минут до начала посадки в аэропорту. Выяснилось, что после вылета в кабине пилотов сработал сигнал о разгерметизации и в салоне выпали кислородные маски.

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