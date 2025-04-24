Пенсионеров предупредили об активизации мошенников перед 9 мая

РИА: Мошенники начали обманывать пенсионеров с помощью выплат перед 9 мая

Аферисты активизировались в преддверии 9 мая: мошенники представляются сотрудниками соцзащиты или специалистами Госуслуг и предлагают пенсионерам и ветеранам «особые выплаты». Об уловках злоумышленников предупредили в компании Angara Security, пишет РИА Новости.

Так, для получения таких выплат или подарков мошенники требуют от россиян данные карт, паспортные сведения или коды из СМС — якобы для «оформления документов» или «уплаты комиссии».

Как отметили в компании, подобные схемы повторяются каждый год, обновляясь с учетом последних технологических трендов — например, появляются фишинговые сайты, программы для клонирования голоса или дипфейки, в которых к пенсионерам якобы лично обращаются чиновники.

«Мошенники активно давят на эмоции, используя вовлеченность в важный для страны праздник, и обещают пожилым людям "чудо" в виде подарка и заботы со стороны властей, эксплуатируя доверие к госорганам», — объяснил эксперт по социотехническому тестированию Angara Security Яков Филевский.

Ранее жительница Орска Оренбургской области осталась без квартиры и денег из-за мошенников. С 69-летней женщиной через мессенджер связались лжесотрудники энергосбыта. Они заявили, что пенсионерке необходимо поменять код через «Госуслуги» на счетчики из-за неправильной передачи показаний и убедили ее назвать код из СМС.