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09:41, 24 апреля 2025Силовые структуры

Полиция задержала российского автомобилиста за проезд по Вечному огню

В Иркутске организовали проверку из-за проезда автомобилиста по Вечному огню
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

В Иркутске организованна процессуальная проверка по факту осквернения мемориала Вечный огонь. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, на инцидент обратили внимание после публикации видео в одном из СМИ. На кадрах легковой автомобиль проехал по площади у мемориала Вечный огонь. После этого полиция установила личность злоумышленника и задержала его. За публичное осквернение символа воинской славы России автолюбителю грозит срок.

Ранее сообщалось, что российский уголовник осквернил символ воинской славы и получил новый срок

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