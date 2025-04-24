Полиция задержала российского автомобилиста за проезд по Вечному огню

В Иркутске организовали проверку из-за проезда автомобилиста по Вечному огню

В Иркутске организованна процессуальная проверка по факту осквернения мемориала Вечный огонь. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, на инцидент обратили внимание после публикации видео в одном из СМИ. На кадрах легковой автомобиль проехал по площади у мемориала Вечный огонь. После этого полиция установила личность злоумышленника и задержала его. За публичное осквернение символа воинской славы России автолюбителю грозит срок.

Ранее сообщалось, что российский уголовник осквернил символ воинской славы и получил новый срок