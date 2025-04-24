Польша подняла истребители в воздух из-за России

ВВС Польши подняли истребители в воздух из-за якобы активности России на Украине

Военно-воздушные силы (ВВС) Польши подняли в воздух истребители из-за якобы активности России на Украине. Об этом стало известно из сообщения оперативного командования польских ВВС, опубликованного на странице в социальной сети X.

«Началось применение в нашем воздушном пространстве польских и союзных воздушных судов. В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий родов вооруженных сил привел в действие все имеющиеся в его распоряжении силы и средства», — говорится в заявлении.

Польские военные также уточнили, что предпринятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с «уязвимыми районами».

6 апреля Польша также подняла авиацию в небо. Вооруженные силы республики заявили, что российские войска якобы наносят удары по объектам на территории Западной Украины.