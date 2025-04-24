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10:16, 24 апреля 2025Ценности

Популярная телезвезда показала фигуру в купальнике

Популярная телезвезда Кейт Фердинанд показала фигуру в синем купальнике
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @xkateferdinand

Популярная телезвезда Кейт Фердинанд показала фигуру в откровенном наряде на отдыхе в Дубае. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость предстала перед камерой в синем раздельном купальнике, который подчеркивал ее фигуру. Звезда позировала, сидя на шезлонге, в бейсболке и солнцезащитных очках. Она распустила светлые волосы, дополнив образ несколькими украшениями.

Ранее в апреле ведущая с самыми идеальными ягодицами в мире показала фото в красном бикини. Британская телезвезда Майя Джама сфотографировалась с собранными в пучок волосами и без макияжа.

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