Популярная телезвезда показала фигуру в купальнике

Популярная телезвезда Кейт Фердинанд показала фигуру в синем купальнике

Популярная телезвезда Кейт Фердинанд показала фигуру в откровенном наряде на отдыхе в Дубае. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость предстала перед камерой в синем раздельном купальнике, который подчеркивал ее фигуру. Звезда позировала, сидя на шезлонге, в бейсболке и солнцезащитных очках. Она распустила светлые волосы, дополнив образ несколькими украшениями.

Ранее в апреле ведущая с самыми идеальными ягодицами в мире показала фото в красном бикини. Британская телезвезда Майя Джама сфотографировалась с собранными в пучок волосами и без макияжа.