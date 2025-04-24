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19:58, 24 апреля 2025Интернет и СМИ

Популярный российский комик описал одну столицу словами «в Европе действительно насрано»

Стендап-комик Коваль пожаловался на неубранный мусор в центре Амстердама
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Unsplash

Популярный российский комик Дмитрий Коваль пожаловался на мусор в центре Амстердама. О неприятной особенности европейской столицы он рассказал в видео, доступном на YouTube.

В ролике комик гулял по центру Амстердама и обнаружил разбросанные по асфальту коробки и переполненные мусорные баки. «Это, собственно говоря, центр Амстердама. Не хочется, конечно, быть каким-нибудь каналом, который говорит про то, что в Европе насрано. Но, знаете, в Европе действительно насрано в каких-то местах», — посетовал юморист.

Коваль признался, что увиденное расстроило его.

Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал об увиденном в Нью-Йорке отвратительном зрелище. По его словам, на тротуарах крупного американского города лежит мусор. Дизайнер подчеркнул, что он не видел подобного ни в одном другом городе США.

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