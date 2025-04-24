Популярный российский комик показал ужин в Италии почти за пять тысяч рублей и расстроился

Комик Коваль заявил, что его разочаровал ужин в Италии за 4,7 тысячи рублей

Популярный российский стендап-комик Дмитрий Коваль посетил итальянский город Милан и показал ужин стоимостью около пяти тысяч рублей в одном из ресторанов города, который его расстроил. О неудачном походе в заведение он рассказал в видео, доступном на YouTube.

В видео юморист продемонстрировал два блюда, заказанных в ресторане, который он выбрал по отзывам в сети. На одной тарелке лежало пять небольших кусков сыра и несколько грецких орехов. «Не объесться бы», — поиронизировал Коваль и добавил, что эта сырная тарелка стоила 18 евро (1,7 тысячи рублей). Кроме того, комик заказал пасту и бокал вина. Весь ужин обошелся ему в 50 евро (около 4,7 тысячи рублей).

«Я наслышан о куче мифов о том, что ты приезжаешь в Италию, заходишь в любое заведение, и там везде вкусно. Я зашел не в любое. (...) Недоеденный сыр, ***, и какая-то мешанина», — пожаловался он. Юморист добавил, что самые вкусные блюда итальянской кухни он ел в Москве.

Ранее Коваль пожаловался на неприятные ощущения в заграничных поездках. Он признался, что испытывает за рубежом сильную тревогу.