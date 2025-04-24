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20:37, 24 апреля 2025Мир

Посол Нечаев потребовал от Германии признать геноцид народов СССР

Посол Нечаев: Преступления против народов СССР должны быть признаны геноцидом
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Николай Филяков / РИА Новости

Российский посол в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что преступления нацистской Германии против народов СССР должны быть официально признаны геноцидом. Об этом сообщает ТАСС.

«Преступления Третьего рейха и его пособников должны быть признаны геноцидом народов СССР», — сказал он.

При этом дипломат отверг обвинения в «пропагандистской инструментализации акций памяти» со стороны немецких политиков.

Ранее Нечаев прокомментировал угрозы недопустить его участия в памятных мероприятиях ко Дню Победы, отметив, что для того, чтобы почтить память советских воинов и жертв нацизма в Германии, специальных приглашений не требуется.

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