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16:59, 24 апреля 2025Наука и техника

Потребление популярного продукта связали с онкориском

Nutrients: Потребление курицы связано с риском преждевременной смерти
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Новое исследование выявило возможную связь между частым потреблением курицы и повышенным риском смерти от заболеваний пищеварительной системы. Употребление более 300 граммов курицы в неделю — это около четырех стандартных порций — может увеличить риск преждевременной смерти на 27 процентов по сравнению с потреблением менее 100 граммов. Об этом говорится в работе, опубликованной в Nutrients.

Исследование проводилось в Италии. Ученые из Национального института гастроэнтерологии наблюдали почти 5000 взрослых в течение 19 лет, отслеживая их рацион и состояние здоровья. Самая высокая связь была зафиксирована у мужчин: в этой группе риск смерти от рака пищеварительной системы при высоком потреблении курицы был в 2,6 раза выше.

Авторы предполагают, что потенциальный вред может быть связан с методами приготовления, особенно при сильной обжарке, когда в мясе могут образовываться мутагены. Также возможную роль играют условия содержания птиц, включая остаточные пестициды и гормоны в кормах.

Несмотря на выявленную корреляцию, исследование не доказывает причинно-следственную связь. Участники не указывали, какие части курицы они ели, была ли она переработана или как именно готовилась пища. Не учитывались также физическая активность и другие факторы образа жизни.

Результаты дополняют противоречивую базу данных о влиянии куриного мяса на здоровье. Авторы подчеркивают необходимость дальнейших исследований, особенно с учетом растущего потребления курицы в мире.

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