Появилось видео удара по Харькову

Появилось видео ракетного удара по Харькову

В сети появилось видео ракетного удара по Харькову. Его опубликовало издание «Страна.ua» в своем Telegram.

На кадрах запечатлен момент взрыва. Куда именно пришелся ракетный удар, не уточняется.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пасхальное перемирие завершилось, Вооруженные силы России продолжают выполнять задачи специальной военной операции (СВО). Он указал на неоднократные нарушения перемирия Вооруженными силами Украины.

До этого российские военные нанесли массированный ракетный удар по Киеву. Перед ракетным ударом российские военные запускали в направлении украинской столицы около 40 беспилотных летательных аппаратов.