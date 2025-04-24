Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:11, 24 апреля 2025Бывший СССР

Появилось видео удара по Харькову

Появилось видео ракетного удара по Харькову
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

В сети появилось видео ракетного удара по Харькову. Его опубликовало издание «Страна.ua» в своем Telegram.

На кадрах запечатлен момент взрыва. Куда именно пришелся ракетный удар, не уточняется.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пасхальное перемирие завершилось, Вооруженные силы России продолжают выполнять задачи специальной военной операции (СВО). Он указал на неоднократные нарушения перемирия Вооруженными силами Украины.

До этого российские военные нанесли массированный ракетный удар по Киеву. Перед ракетным ударом российские военные запускали в направлении украинской столицы около 40 беспилотных летательных аппаратов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генерала Ивана Попова приговорили к пяти годам колонии и лишили звания. В суде он улыбался и на прощание произнес стихотворение

    В российском регионе депутаты повысили себе пенсии

    Объем переводов через СБП вырос вдвое

    Украина поблагодарила Всемирный банк за 51 миллиард долларов

    В разведке России назвали варианты судьбы Зеленского

    Найдено первое подтверждение боев гладиаторов с хищниками

    Автогигант заявил об убытке в несколько миллиардов долларов

    Путин заявил о резком росте госрасходов

    В Москве попытались поджечь здание ФСБ на Лубянке

    В МИД прокомментировали высылку сотрудника спецслужбы Молдавии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости