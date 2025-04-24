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22:25, 24 апреля 2025Мир

Президент Хорватии высказался насчет членства Украины в ЕС

Президент Хорватии считает, что Украину не примут в состав ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Matthias Balk / dpa / Global Look Press

Евросоюз никогда не примет в свой состав Украину, обещания о присоединении Киева к блоку являются нечестными. Об этом рассказал президент Хорватии Зоран Миланович, пишет ТАСС.

«Страны балканского региона находятся в таком состоянии, что западные политики никогда не примут их в Европейский союз, к сожалению. Украина слишком велика и капризна, чтобы даже серьезно обсуждать это», — отметил политик.

Официальный статус кандидатов на членство в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что на общенациональном референдуме проголосовал против вступления Украины в Евросоюз. Свою публикацию в соцсетях он сопроводил фотографией с бланком, на котором видно его голос против вступления Киева в объединение. Также в Венгрии заявили, что Брюссель приведет Европейский союз к разрушению из-за попыток затащить в блок Украину.

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