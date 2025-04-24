Приговор генералу Попову сравнили с судьбой «прощенного» в Чечне экс-офицера ВСУ

В РФ приговор Попову сравнили с судьбой экс-офицера ВСУ, вернувшегося в Чечню

Приговор генералу Ивану Попову сравнили с судьбой Хусейна Джамбетова (человек с таким именем и фамилией фигурирует в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга), воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в офицерской должности. Так на решение суда в отношении Попова отреагировала десантно-штурмовая разведывательная группа (ДШРГ) «Русич» в Telegram.

24 апреля Попова признали виновным в мошенничестве и служебном подлоге, приговорив его к пяти годам колонии и лишив звания.

В этой связи ДШРГ «Русич» напомнила о Джамбетове, который во время службы в ВСУ регулярно оскорблял Россию и президента страны Владимира Путина. После возвращения в Чечню он был прощен руководством республики и продолжил службу, на этот раз — в России. «Его звания никто не лишал», — отметил канал.

Ранее Ивану Попову отказали в отправке на специальную военную операцию с целью освобождения от отбывания наказания. Адвокат генерала Сергей Буйновский пояснил, что решение было обусловлено отсутствием вакансий.