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12:51, 24 апреля 2025Культура

Психиатр выявил слабоумие у Левы из «Би-2»

Психиатр Шуров: Лидер «Би-2» Егор Бортник страдает от прогрессирующего слабоумия
Ольга Коровина

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Психиатр-нарколог Василий Шуров заявил, что лидер группы «Би-2» Лева (настоящее имя — Егор Бортник, внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов) страдает от прогрессирующего слабоумия. Его комментарий приводит «Абзац».

«Сегодня по тому, как он себя ведет, можно сказать о прогрессирующем слабоумии. Он не считает свое поведение порочным, гордится этим, пропагандирует такой образ жизни», — заявил Шуров.

В одном из недавних интервью Бортник сообщил, что на протяжении 20 лет перед каждым выступлением пил коньяк и употреблял наркотики. Шуров отметил, что рокера ждет летальный исход в случае, если он продолжит злоупотреблять запрещенными веществами. По словам нарколога, музыканту нечего терять, а его организму уже нанесен непоправимый ущерб.

14 апреля стало известно, что финансировавший Вооруженные силы Украины (ВСУ) лидер «Би-2» больше не сможет зарабатывать в России. По российскому паспорту музыкант числится как Игорь Бортник, однако в реестр иностранных агентов он был внесен под именем Егор, поэтому продолжал зарабатывать на территории страны. Сообщалось, что сотрудники Минюста пресекли махинации артиста.

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