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08:33, 24 апреля 2025Забота о себе

Раскрыта нормальная продолжительность полового акта

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Claudia Love / Unsplash

Клинический психолог Ана Каноса раскрыла, какая средняя продолжительность полового акта считается нормой. Ее мнение опубликовало издание Uol.

Как отметила Каноса, данный показатель составляет в среднем 7-10 минут. Если эякуляция происходит в течение одной минуты, она считается преждевременной. Такая проблема может возникнуть из-за патологий щитовидной железы, тревожного расстройства, страха неудачи в постели и ряда других причин, заявила психолог. По ее словам, проблему преждевременной эякуляции можно решить с помощью лекарственных средств.

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При этом у некоторых мужчин, напротив, наблюдается задержка семяизвержения, что тоже не является нормой, отметила Каноса. Из-за этого они в конечном итоге прерывают половой акт, поскольку не могут его завершить.

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