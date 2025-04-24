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00:32, 24 апреля 2025Из жизни

Распятый мужчина упал с креста и попал в больницу

В США мужчина упал с креста, на котором его должны были распять
Олег Парамонов
Олег Парамонов
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Shannon Stapleton / Reuters

В американском штате Западная Вирджиния 84-летний мужчина попал в больницу после падения с креста. Об этом сообщает WDTV.

Инцидент произошел в Страстную пятницу. Пострадавший участвовал в религиозном представлении, во время которого разыгрывается распятие Иисуса Христа. Он должен был стать одним из распятых, однако не удержался на кресте и упал с высоты трех метров.

Пострадавшего доставили в больницу с переломами ребер. Он остается в больнице, однако, как утверждают родственники, идет на поправку. Травмы, по их словам, не представляют опасности для жизни.

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Ранее сообщалось, что религиозный филиппинец перестал чувствовать боль после 32-го распятия на кресте. Во время религиозной церемонии в его руки и ноги вгоняют пятисантиметровые гвозди, обеззараженные при помощи спирта. Мужчина считает, что его избавила от боли сильная католическая вера.

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