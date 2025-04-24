Россияне заполонили пляжи в ОАЭ и превратили их в «Дубайскую область»

РСТ: Спрос на отдых в Дубае вырос на 60 процентов из-за подорожания курортов юга

Российские путешественники внезапно начали бронировать туры в ОАЭ, из-за чего пляжи Дубая превратились в Краснодарский край. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на данные Российского союза туриндустрии (РСТ).

Согласно аналитике экспертов, объем бронирований в Дубай на майские праздники вырос на 60 процентов, в то время как спрос на путевки в Сочи просел на 60 процентов. «"Дубайская область", по словам турагентов, появилась по двум причинам: закрытые пляжи в Анапе и рост цен на других российских курортах», — поясняется в публикации.

Туроператоры отмечают, что стоимость отдыха в Дубае снизилась на 6 процентов, а в Сочи, напротив, отпуск подорожал на 12 процентов. В итоге, говорится в источнике, туристы заполонили пляжи Дубая и они стали похожи на юг России — полотенца вместо шезлонгов и всюду слышится русская речь. Пользователи соцсетей уже начали публиковать ролики с побережья ОАЭ, на которых виден ажиотаж.

Ранее эксперты онлайн-сервисов назвали полуостров Крым главной заменой пляжам Анапы, которые оказались непригодными для купания из-за разлива мазута. Кроме того, в список главных альтернативных направлений вошли Абхазия, Каспийское море и Калининградская область.