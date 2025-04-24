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08:30, 24 апреля 2025Силовые структуры

Россиянин угрожал взорвать магазин из-за отказа в продаже алкоголя

Ura.ru: Пьяный житель Надыма угрожал взорвать магазин
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) пьяный мужчина угрожал взорвать магазин из-за того, что ему не продали алкоголь. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу окружного УМВД.

Инцидент произошел в городе Надым. Мужчина ночью пришел в магазин, чтобы купить спиртное, но ему отказали в продаже. Утром он вернулся и вступил в перепалку с продавцами. Когда его вывели из магазина, он пригрозил взорвать здание.

На место происшествия прибыли правоохранители. Они осмотрели территорию и здание, но не нашли предметов, похожих на взрывное устройство. Правонарушителя доставили в отдел полиции и оформили в отношении него административный протокол. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее пьяный житель Подольска открыл стрельбу по автомобилям. Мужчина несколько раз выстрелил в припаркованные машины и был задержан.

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