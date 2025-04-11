Пьяный мужчина открыл стрельбу по машинам в российском городе

МВД: Пьяный мужчина обстрелял три машины в Подольске

В Подольске местный житель открыл стрельбу по автомобилям. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД России в Telegram.

Инцидент произошел ночью около дома на Красногвардейском бульваре. По данным ведомства, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз выстрелил в три припаркованные машины. Уточняется, что никто не пострадал.

Злоумышленника задержали и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. Выяснилось, что он ранее уже был неоднократно судим. У мужчины изъяли пневматический пистолет, проводится проверка, сообщили в МВД.

Ранее стрельба произошла в больнице Санкт-Петербурга. Один из пациентов в результате конфликта на почве распития алкоголя выстрелил в своего обидчика из травматического пистолета. Нападавшего задержали и доставили в отдел полиции, а пострадавшему оказали помощь на месте.