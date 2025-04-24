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17:53, 24 апреля 2025Путешествия

Россиянка попросила в китайском отеле матрас пожестче и обнаружила фанеру под простыней

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: @masha_turagent

Российский турагент попросила в китайском отеле матрас пожестче и обнаружила фанеру под простыней. Видео об этом рассмешило подписчиков Марии Оловянниковой в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На кадрах видно, что россиянка расстелила постель и постучала кулаком по месту, где должен был быть матрас, но оказалось, что над ним лежало нечто твердое. Снимавшая происходящее дочь туристки заглянула под простыню и увидела кусок фанеры. Авторы ролика объяснили, что попросили у администрации гостиницы жесткий матрас.

В комментариях пользователи посмеялись над ситуацией, заметив, что спать на твердом полезно для спины. «Хорошо, что не прыгнула», «Очень смешно, но в китайском стиле», «А потом эти русские потребовали медведя и цыган», — писали юзеры.

Ранее у российской тревел-блогерши украли дорогостоящие украшения Tiffany из номера отеля в Китае. По словам автора ролика, изделия лежали на тумбочке до уборки, а сразу после на месте их не оказалось.

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