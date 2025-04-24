Российская певица призналась в селфхарме и булимии

Солистка группы «Моя Мишель» Ткачук рассказала о пережитом селфхарме и булимии

Певица Татьяна Ткачук, солистка группы «Моя Мишель», откровенно рассказала о пережитых психологических проблемах. Своими воспоминаниями артистка поделилась с Дмитрием Дибровым в проекте «Сессия» на площадке VK Видео.

В разговоре с ведущим Ткачук призналась, что страдала от селфхарма и булимии.

«Психиатр сказала моей маме, что если она меня не отпустит, то я погибну. Все началось невинно: в 8 классе с лучшей подругой вырезали на руках названия любимых групп. Это всегда было на фоне эмоций. Иногда я себя просто чуть-чуть резала», — сообщила Татьяна.

Также певица призналась, что из-за травли в школе столкнулась с булимией.

«Меня буллили, что я очень худая. Называли карандашиком, потому что у меня в сапогах всегда болталась нога. Почему-то тогда в школе считалось, что худоба — это плохо. Я молилась Богу каждый день, чтобы поправиться на сантиметр», — добавила Ткачук.

Ранее стало известно, что певицу Глюкозу снова заподозрили в употреблении наркотиков.