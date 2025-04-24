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03:37, 24 апреля 2025Бывший СССР

Российский боец с товарищем больше месяца держал оборону в Тарасовке под обстрелами ВСУ

KP.RU: Два бойца 46 дней держали оборону в Тарасовке под обстрелами ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Российский боец с позывным Беркут вместе с товарищем 46 дней держал оборону в Тарасовке в Донецкой народной республике (ДНР) под обстрелами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он рассказал об этом военному корреспонденту KP.RU Григорию Кубатьяну.

«Мы выдавливали противника, отталкивали его, закреплялись на его позициях. По подвалу, который мы заняли, били то [дроны] камикадзе, то "Баба яга" со сбросами. Сколько было ударов, мы не считали. Десятки», — вспоминает военный.

По словам Беркута, украинские военные били в одну точку в надежде, что бойцы выйдут. «Но мы держались», — добавил он.

Изначально в группе было трое: бойца с позывным Черкес ранило еще на подходе, Рыжий выбыл позже. Тогда Беркут встретил военнослужащего из соседнего батальона — с того момента они держали оборону вдвоем.

«Я молился. Открывал на телефоне фотографии родных. Повторял, что меня ждут дома, что я обязан вернуться живым», — рассказал российский боец.

Ранее военнослужащий с позывным Апостол сообщил, что группировка ВСУ, удерживавшая Горнальский мужской монастырь в Курской области, уничтожена. По его словам, штурмовики Вооруженных сил (ВС) России параллельно освобождают расположенное рядом село Горналь.

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