Российский танк обратил в бегство ВСУ с опорников на красноармейском направлении

Экипаж танка Т-72Б3М группировки российских войск «Центр» обратил в бегство пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ) со своих позиций на красноармейском направлении. Об этом рассказал командир танка Григорий Гуренко с позывным Григо, передает РИА Новости.

По его словам, под командованием руководства танк наступал и вел огонь, периодически останавливаясь и ожидая команды атаковать снова. Он добавил, что украинская пехота не выдержала такого натиска. Гуренко также рассказал, что ранее поступил приказ уничтожить пехоту ВСУ, которая засела на своих позициях — огонь велся с расстояния 8-9 километров и корректировался командованием.

По его словам, разведка сообщала, что огонь танка осуществлялся по военным в блиндажах, после чего украинские военные попытались сбежать, но практически никому не удалось скрыться. Гуренко добавил что во время боевой работы его машина не была обнаружена противником в том числе и с помощью беспилотников.

Ранее украинский аналитический проект DeepState сообщил, что российские войска продвинулись на лиманском, торецком (дзержинском) и красноармейском направлениях в Донецкой народной республике. Также проект сообщил об успешном наступлении ВС России в районе населенного пункта Сухая Балка на торецком направлении и возле села Преображенка на покровском направлении.