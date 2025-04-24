Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:00, 24 апреля 2025Бывший СССР

Российский танк обратил в бегство военных ВСУ

Российский танк обратил в бегство ВСУ с опорников на красноармейском направлении
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Экипаж танка Т-72Б3М группировки российских войск «Центр» обратил в бегство пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ) со своих позиций на красноармейском направлении. Об этом рассказал командир танка Григорий Гуренко с позывным Григо, передает РИА Новости.

По его словам, под командованием руководства танк наступал и вел огонь, периодически останавливаясь и ожидая команды атаковать снова. Он добавил, что украинская пехота не выдержала такого натиска. Гуренко также рассказал, что ранее поступил приказ уничтожить пехоту ВСУ, которая засела на своих позициях — огонь велся с расстояния 8-9 километров и корректировался командованием.

По его словам, разведка сообщала, что огонь танка осуществлялся по военным в блиндажах, после чего украинские военные попытались сбежать, но практически никому не удалось скрыться. Гуренко добавил что во время боевой работы его машина не была обнаружена противником в том числе и с помощью беспилотников.

Ранее украинский аналитический проект DeepState сообщил, что российские войска продвинулись на лиманском, торецком (дзержинском) и красноармейском направлениях в Донецкой народной республике. Также проект сообщил об успешном наступлении ВС России в районе населенного пункта Сухая Балка на торецком направлении и возле села Преображенка на покровском направлении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У ВСУ появился план, как обмануть Российскую армию в Сумской области. Чем заняты подразделения психологической борьбы?

    В России оценили вероятность возвращения дешевых кредитов

    В США российский Ту-160 описали одним словом

    «Ангел» Victoria's Secret показала обнаженные фото

    Российский танк обратил в бегство военных ВСУ

    Британские ученые подтвердили гипотезу о древнеримских гладиаторах

    Италия начала готовиться к неизбежному давлению со стороны НАТО

    Российские военные совершили рывок в ДНР

    Глава Минпромторга оценил нехватку кадров в российской промышленности

    Финансировавшему международных террористов россиянину дали срок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости