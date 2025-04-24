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08:23, 24 апреля 2025Силовые структуры

Российскую пару задержали через пять лет после расправы над нежеланным сыном

В Московской области задержали супругов за расправу над нежеланным сыном
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress

В Московской области через пять лет задержали супружескую пару, совершившую расправу над годовалым сыном. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, в 2020 году в Крымске 23-летняя женщина и ее 29-летний супруг задушили младенца, который мешал им жить и развлекаться. Пара закопала сына в лесу и уехала. Супругам удалось замести следы, поскольку они никому не говорили о рождении ребенка.

Однако через несколько лет следователи выяснили, что после рождения ребенка женщина покупала билеты лишь на себя и нигде не оформляла ребенка. На допросе она рассказала, что мальчик был нежеланным ребенком и мешал ей и возлюбленному спокойно жить.

Ранее в Казани мать ножницами изрезала сына и сама вызвала полицию

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