Российскую пару задержали через пять лет после расправы над нежеланным сыном

В Московской области задержали супругов за расправу над нежеланным сыном

В Московской области через пять лет задержали супружескую пару, совершившую расправу над годовалым сыном. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, в 2020 году в Крымске 23-летняя женщина и ее 29-летний супруг задушили младенца, который мешал им жить и развлекаться. Пара закопала сына в лесу и уехала. Супругам удалось замести следы, поскольку они никому не говорили о рождении ребенка.

Однако через несколько лет следователи выяснили, что после рождения ребенка женщина покупала билеты лишь на себя и нигде не оформляла ребенка. На допросе она рассказала, что мальчик был нежеланным ребенком и мешал ей и возлюбленному спокойно жить.

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