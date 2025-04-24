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19:53, 24 апреля 2025Мир

В США заявили о готовности выйти из переговоров по Украине

Политолог Ховорт: Вашингтон готов выйти из мирного процесса по Украине
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Toby Melville / Reuters

Решение госсекретаря США Марко Рубио отказаться от участия в переговорах в Лондоне говорит о готовности Вашингтона выйти из мирного процесса по Украине. Об этом заявил РИА Новости профессор университета Бата Джолион Ховорт.

«Отсутствие Рубио и Уиткоффа было ясным свидетельством того, что Вашингтон готов уйти от "мирного процесса". На данный момент я не убежден, что позиции Вашингтона и Европы с Украиной (...) примиримы», — сказал он.

Политолог считает, что решение США не направлять Рубио в Лондон на переговоры могло быть вызвано «фрустрацией» в Белом доме. По его словам, мотивация президента США Дональда Трампа оставаться в роли посредника в украинском урегулировании будет постепенно уменьшаться.

Ранее сообщалось, что США на встрече в Лондоне собирались представить мирный план по Украине, однако госсекретарь Рубио вскоре отказался участвовать в переговорах.

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