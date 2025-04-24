Рубио опроверг публикацию об обсуждениях по снятию санкций с «Северного потока — 2»

Рубио опроверг сообщение об обсуждениях по снятию санкций с «Северного потока 2»

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио опроверг публикацию газеты Politico, в которой утверждалось, что в Белом доме якобы обсуждают снятие санкций с «Северного потока — 2». Он высказался об этом на своей странице в соцсети X.

«Это, безусловно, ложь», — прокомментировал Рубио материал издания.

В статье говорилось, что в Белом доме рассматривают возможность снятия санкций с газопровода в рамках переговоров об урегулировании конфликта на Украине. Также утверждалось, что «главным инициатором» отмены санкций является спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф.

Ранее Рубио сообщил, что американские власти займутся другими приоритетными вопросами, если не будет достигнут прогресс в переговорах по Украине. По его словам, США ради урегулирования конфликта уже «потратили много времени и сил на самых высоких уровнях правительства».