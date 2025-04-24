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06:09, 24 апреля 2025Мир

Рубио опроверг публикацию об обсуждениях по снятию санкций с «Северного потока — 2»

Рубио опроверг сообщение об обсуждениях по снятию санкций с «Северного потока 2»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Julien de Rosa / Pool / Reuters

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио опроверг публикацию газеты Politico, в которой утверждалось, что в Белом доме якобы обсуждают снятие санкций с «Северного потока — 2». Он высказался об этом на своей странице в соцсети X.

«Это, безусловно, ложь», — прокомментировал Рубио материал издания.

В статье говорилось, что в Белом доме рассматривают возможность снятия санкций с газопровода в рамках переговоров об урегулировании конфликта на Украине. Также утверждалось, что «главным инициатором» отмены санкций является спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф.

Ранее Рубио сообщил, что американские власти займутся другими приоритетными вопросами, если не будет достигнут прогресс в переговорах по Украине. По его словам, США ради урегулирования конфликта уже «потратили много времени и сил на самых высоких уровнях правительства».

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