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07:14, 24 апреля 2025Россия

Шойгу предупредил о Третьей мировой в случае ввода миротворцев на территории России

Шойгу: Ввод миротворцев на территории РФ может привести к Третьей мировой
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress

Ввод миротворцев на исторические территории России может привести к Третьей мировой войне. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу в интервью ТАСС.

«Здравомыслящие политики в Европе понимают, что реализация такого сценария может привести к прямому столкновению НАТО с Россией и в дальнейшем — к Третьей мировой войне», — сказал Шойгу. Ввести военный контингент на Украину под видом миротворцев хочет «коалиция желающих», отметил секретарь Совбеза.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Россия никогда не будет участвовать в переговорах, где обсуждают размещение войск Евросоюза на Украине. Это, как подчеркнула Матвиенко, является вопросом безопасности и суверенитета России.

Чтобы направить миротворческие войска на территорию Украины, Евросоюзу сначала нужно будет добиться соответствующего разрешения в ООН, заявляла ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова

ЖЗЛ
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