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13:21, 3 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на предложение ЕС задействовать структуры НАТО на Украине

Депутат Журова: ЕС не отправит миротворцев НАТО на Украину без разрешения ООН
Юлия Сычева

Фото: Reuters

Чтобы направить миротворческие войска на территорию Украины, Евросоюзу сначала нужно будет добиться соответствующего разрешения в ООН, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Своим мнением парламентарий поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

«Допускаю, что без разрешения ООН миротворцы на Украине не смогут оказаться. Это должны быть согласованные позиции. Поэтому эта организация для такого и создавалась, чтобы урегулировать такие конфликтные отношения», — считает Журова.

Депутат отметила, что подобные заявления в Евросоюзе делаются для того, чтобы послать Москве определенный сигнал. Таким образом, по мнению парламентария, Европа пытается отвести переговорам США и России второстепенную роль, однако отправка миротворческих войск — вопрос очень серьезного обсуждения.

«Мы это точно не допустим, потому что НАТО к нашим границам подбирается через Украину, и нам это, конечно, не нужно», — заключила Журова.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что сообщения о подготовке Европы к ядерной войне — это способ лишний раз запугать население. Парламентарий назвала подобные действия властей европейских стран элементом информационной войны и пропаганды.

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