Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:22, 2 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на сообщения о подготовке Европы к ядерной войне

Депутат Журова назвала сообщения о подготовке ЕС к ядерной войне запугиванием
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Сообщения о подготовке Европы к ядерной войне — это способ лишний раз запугать население, убеждена заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Комментарием она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее издание The Economist сообщило, что страны Европы начали подготовку своих граждан к возможной ядерной войне с Россией. В частности, Швеция разослала населению пять миллионов листовок, в которых рассказывается об основных принципах выживания. В брошюрах власти также призывают граждан заранее продумать план действий в случае нападения на страну.

«Мы же понимаем, что это не будет безобидно для всей планеты. Где бы ты ни оказался, тебя это коснется, поэтому, наверное, с этой точки зрения предупреждать надо, потому что они сами же накаляют ситуацию. И есть еще и другие страны, которые могут применить ядерное оружие, Россия будет одна из последних наверняка», — поделилась депутат.

Материалы по теме:
«Обе стороны пойдут на уступки» Когда Россия и США договорятся по Украине и как после этого изменится мир?
«Обе стороны пойдут на уступки»Когда Россия и США договорятся по Украине и как после этого изменится мир?
31 марта 2025
«Есть шанс на новую жизнь» Россия и Евросоюз разорвали практически все отношения. Почему это вредит и Европе, и Украине?
«Есть шанс на новую жизнь»Россия и Евросоюз разорвали практически все отношения. Почему это вредит и Европе, и Украине?
10 февраля 2025

Парламентарий назвала подобные действия властей европейских стран элементом информационной войны и пропаганды.

«Им же нужно объяснять, почему мы с Россией не хотим дружить, запугать людей, объяснить, почему надо тратить деньги, почему они должны жить хуже — потому что на нас может напасть Россия, давайте финансировать Украину, и вы будете жить хуже, к сожалению, но зато у нас не будет ядерной войны. Это исключительно в этих целях, психологически людей убедить, чтобы они не возмущались тратам на вооружение, а не на социальную жизнь», — высказалась Журова.

Ранее Польша начала готовить население к войне. Варшава закупает вооружения на миллиарды евро и готовит граждан к потенциальному военному конфликту.

    Обсудить
    Последние новости

    США расширили санкции против России

    В надежности орской дамбы усомнились

    В МИД заявили о незаинтересованности в заморозке конфликта на Украине

    Археологи раскрыли уникальный секрет древних мумий Хакасии

    «VK Музыка» обновилась

    Орбиту МКС скорректировали перед прибытием «Союза МС-27»

    Продажи Tesla упали до минимума за три года

    В НАТО раскрыли планы США по выводу войск из Европы

    В Госдуме заявили о «жующих сопли» россиянах

    Российский сварщик на протяжении недели растлевал четырехлетнюю девочку у себя дома

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше