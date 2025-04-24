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10:20, 24 апреля 2025Силовые структуры

Следователи узнали об убийстве ВСУ жителя хутора в Курской области

СК возбудил дело из-за убийства ВСУ жителя хутора Дмитрюков в Курской области
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Российские следователи узнали о расправе бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над мирным жителем хутора Дмитрюков в Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По данным следствия, ВСУ зашли в расположенный недалеко от Суджи хутор в августе 2024 года. Они потребовали у хозяина дома ключи от автомобиля, угрожая в противном случае сжечь его вместе с домовладением. Позже родные обнаружили тело мужчины с множеством огнестрельных ранений.

Военными следователями возбуждено уголовное дело о террористическом акте и мародерстве. Устанавливаются личности совершивших военное преступление представителей ВСУ.

Российские следователи возбудили уголовные дела в отношении 290 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) после их вторжения в Курскую область.

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