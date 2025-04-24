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05:03, 24 апреля 2025Из жизни

Совет товарища спас рыбака от четырехметрового крокодила

В Австралии устроитель тура спас рыбака от нападения четырехметрового крокодила
Олег Парамонов
Олег Парамонов

На Северной территории в Австралии рыбак чудом избежал нападения четырехметрового крокодила. Об этом сообщает сайт Yahoo News.

Инцидент произошел во время рыболовного тура на реке Мэри. Это уникальное место: такой концентрации гребнистых крокодилов нет больше нигде в мире. Стоило рыбаку швырнуть пойманную рыбу в воду, как из мутной воды тут же показалась спина огромного крокодила, которого никто не заметил.

«Если бы он держал улов над бортом, мы бы его сейчас оплакивали, — говорит устроитель тура Джефф Роско, — Крокодил выдернул бы его из лодки». Он считает, что товарища спас его совет: перед рыбалкой он предупредил, что рыбу нужно не отпускать, а кидать в воду головой вперед.

Это идеальные хищники. Почти ничего не упускают. Этот крокодил сидел там, ждал. У меня нет ни малейших сомнений. Он точно наблюдал за происходящим. Здесь все, что задерживается в воде — без исключения — становится чьей-то добычей. Птиц, крокодилов, акул. Смерть всегда рядом. Довольно жутко, если задуматься. Такие вещи происходят молниеносно

Джефф Роскоустроитель рыболовного тура
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В Австралии обитают гребнистые крокодилы, которые считаются одними из самых крупных хищников в мире. Самцы этого вида вырастают до семи метров в длину и могут весить до двух тонн.

Ранее сообщалось, что в Зимбабве крокодилы растерзали мужчину, ловившего рыбу в реке Замбези. Хищникам удалось опрокинуть лодку, на которой стоял рыболов.

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