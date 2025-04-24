Стало известно еще об одном планировавшемся по указу иностранных спецслужб теракте

Под Нижним Новгородом задержали россиянина за планы поджечь телебашню

Под Нижним Новгородом задержали 50-летнего жителя Лысковского района, который планировал по указу иностранных спецслужб поджечь местную телебашню. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на теракт. Сейчас мужчина помещен в СИЗО.

По данным канала, он был завербован иностранными спецслужбами. По их указанию подозреваемый собирался поджечь телебашню и фотографировать стратегические объекты. Правоохранители обнаружили в его телефона шесть снимков. По его словам, за все это иностранные кураторы обещали ему заплатить.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт на нефтехимическом предприятии в Нижегородской области.

