Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:52, 24 апреля 2025Силовые структуры

Стало известно еще об одном планировавшемся по указу иностранных спецслужб теракте

Под Нижним Новгородом задержали россиянина за планы поджечь телебашню
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Под Нижним Новгородом задержали 50-летнего жителя Лысковского района, который планировал по указу иностранных спецслужб поджечь местную телебашню. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на теракт. Сейчас мужчина помещен в СИЗО.

По данным канала, он был завербован иностранными спецслужбами. По их указанию подозреваемый собирался поджечь телебашню и фотографировать стратегические объекты. Правоохранители обнаружили в его телефона шесть снимков. По его словам, за все это иностранные кураторы обещали ему заплатить.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт на нефтехимическом предприятии в Нижегородской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России нанесли комбинированный ракетный удар по объектам Украины

    Российский школьник в драке вонзил нож сверстнику в живот

    Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с полисами ОМС

    Названы российские города с самым дорогим жильем

    Маршал пожаловался на размер пенсии

    В России рассказали о новых возможных договорах с США

    На Украине рассказали о ситуации с ПВО

    Желание Европы отправить миротворцев на Украину поменялось

    В Польше потребовали от Украины признать Крым российским

    Стало известно о попытке ВСУ перебросить в Курскую область три роты штурмовиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости