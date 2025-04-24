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12:05, 24 апреля 2025Бывший СССР

Стало известно о поручении Зеленского для Минобороны после комбинированной атаки России

Зеленский поручил Умерову решить проблему с укреплением ПВО при помощи партнеров
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны Рустему Умерову срочно связаться с партнерами, чтобы решить проблему укрепления системы ПВО. Об этом сообщается в Telegram-канале «РБК-Украина».

Ранее стало известно, что в ночь на 24 апреля Вооруженные силы (ВС) России нанесли комбинированный удар по объектам Украины. Удары были нанесены по инфраструктурным объектам в Киеве и Харькове.

14 апреля Киев попросил у Европейского союза помощи для улучшения систем ПВО. Он также предложил странам Европы инвестировать в программу разработки систем обороны стратегического уровня.

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