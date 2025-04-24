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03:05, 24 апреля 2025Бывший СССР

Стало известно о применении ВСУ нового типа боеприпасов

ВСУ начали использовать боеприпасы с чувствительными сенсорами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять боеприпасы с чувствительными сенсорами, при приближении к которым происходит детонация. Об этом предупредили в Telegram-канале 42-й гвардейской мотострелковой дивизии «Стальная Сорок Вторая».

«Противник сбрасывает боеприпасы с установленным датчиком "Джоник". Это устройство срабатывает при приближении человека на расстояние менее 1,5-2 метров. Сенсор активирует детонатор, в результате чего происходит взрыв», — отмечается в публикации.

При обнаружении подозрительного предмета военных призвали немедленно отойти на безопасное расстояние и доложить командиру.

Ранее командир взвода разминирования с позывным Рысь рассказал, что в Суджанском районе Курской области российские саперы обнаружили боеприпасы стран НАТО и самодельные устройства ВСУ. По словам военного, чаще всего ВСУ минировали дороги, обочины, придворовые территории, а также частные домовладения и огороды в российском приграничье.

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