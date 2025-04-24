Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:26, 24 апреля 2025Бывший СССР

Стало известно об активизации ВСУ в Харьковской области

Марочко: ВСУ активизировались на богуславском направлении в Харьковской области
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали штурмовые действия на богуславском направлении в Харьковской области. Об этом заявил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале.

«В районах населенных пунктов Загрызово и Новая Кругляковка отмечается увеличение численности контратак противника. Для своей мобильности украинские войска возвели ряд понтонных переправ через реку Лозовая», — написал Марочко.

Подполковник НМ ЛНР в отставке добавил, что в Богуславку постоянно подвозят боеприпасы. В населенный пункт также прибывают украинские военнослужащие.

Ранее стало известно, что армия России сорвала ротацию ВСУ в Харьковской области. Украинские бойцы пытались провести ее между Великой и Малой Шапковкой в ночное время суток.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У ВСУ появился план, как обмануть Российскую армию в Сумской области. Чем заняты подразделения психологической борьбы?

    Италия начала готовиться к неизбежному давлению со стороны НАТО

    Российские военные совершили рывок в ДНР

    Глава Минпромторга оценил нехватку кадров в российской промышленности

    Финансировавшему международных террористов россиянину дали срок

    Лидер «Касты» обжаловал статус иноагента в суде

    Глава Рособрнадзора ответил на вопрос об отмене ЕГЭ для одной категории учеников

    Российские военные уничтожили пункты размещения личного состава ВСУ в Сумской области

    В Абхазии оценили возможность Грузии сорвать авиасообщение с Россией

    Китай впервые представил широкой общественности грунт с обратной стороны Луны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости