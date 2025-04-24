Стало известно об активизации ВСУ в Харьковской области

Марочко: ВСУ активизировались на богуславском направлении в Харьковской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали штурмовые действия на богуславском направлении в Харьковской области. Об этом заявил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале.

«В районах населенных пунктов Загрызово и Новая Кругляковка отмечается увеличение численности контратак противника. Для своей мобильности украинские войска возвели ряд понтонных переправ через реку Лозовая», — написал Марочко.

Подполковник НМ ЛНР в отставке добавил, что в Богуславку постоянно подвозят боеприпасы. В населенный пункт также прибывают украинские военнослужащие.

Ранее стало известно, что армия России сорвала ротацию ВСУ в Харьковской области. Украинские бойцы пытались провести ее между Великой и Малой Шапковкой в ночное время суток.