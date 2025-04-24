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16:57, 24 апреля 2025Бывший СССР

Стамбул до смерти потряс гражданина Узбекистана

Генконсульство Узбекистана заявило о смерти гражданина в Стамбуле из-за испуга
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Fatih Saribas / Reuters

Гражданин Узбекистана не выжил из-за испуга во время землетрясения в Стамбуле. Об этом заявило Генконсульство среднеазиатской страны в Турции в своем Telegram-канале.

«По первоначальным данным, этот трагический инцидент произошел в результате того, что во время землетрясения в Стамбуле гражданин, находившийся на верхнем этаже, впал в состояние сильного страха», — говорится в публикации. Отмечается, что у мужчины была сердечная недостаточность.

23 апреля в 12:50 стало известно о произошедшем в Стамбуле мощном землетрясении. Магнитуда достигала 6,2 балла по шкале Рихтера. Ранее также сообщалось, что жертв и разрушений в результате землетрясения в Турции не зафиксировано.

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