Сын последнего шаха Ирана призвал Запад проспонсировать свержение властей

Сын бывшего шаха Ирана Пехлеви призвал Запад создать фонд для свержения властей

Сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви призвал Запад создать фонд для спонсирования попыток свержения иранских властей. Об этом сообщает Politico.

По мнению Пехлеви, западным странам следует с помощью замороженных иранских активов создать «забастовочный фонд», из которого будут финансироваться стачки и забастовки в Иране, организованные противниками действующих властей. Он добавил, что такие меры якобы помогут провести серию «организованных рабочих забастовок, которые могут парализовать систему и заставить ее рухнуть».

«Парализация режима в результате прекращения работы и забастовок — а это наименьшая цена для нации при условии, что мы сможем ее обеспечить, — это то, что может произойти в считанные месяцы», — заявил сын бывшего шаха Ирана.

В конце марта Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заверил, что Тегеран готов дать «увесистую пощечину» любому, кто нанесет вред иранскому народу.