Токаев рассказал о зарубежных провокациях против многоязычия в Казахстане

Токаев: В Казахстане никто не имеет права навязывать, на каком языке говорить

Никто не имеет права навязывать гражданам Казахстана, на каком языке говорить в быту. О зарубежных провокациях против многоязычия в республике рассказал президент Касым-Жомарт Токаев, передает в Telegram издание «Новые Туркестанские ведомости».

«Все провокационные действия на эту тему с целью посеять рознь в нашем обществе, дестабилизировать ситуацию внутри страны будут пресекаться и наказываться по закону. (...) Имею в виду тех, кто занимается деструктивной деятельностью из-за рубежа по заказу», — заявил казахстанский лидер.

Он добавил, что ценностями Казахстана являются патриотизм и единство, а провокаторы пытаются расколоть страну на теме языка.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил Токаева за бережное отношение к русскому языку в стране. По словам российского лидера, президент Казахстана активно продвигает русский язык как на родине, так и за рубежом.