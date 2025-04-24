Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:58, 24 апреля 2025Бывший СССР

Токаев рассказал о зарубежных провокациях против многоязычия в Казахстане

Токаев: В Казахстане никто не имеет права навязывать, на каком языке говорить
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Никто не имеет права навязывать гражданам Казахстана, на каком языке говорить в быту. О зарубежных провокациях против многоязычия в республике рассказал президент Касым-Жомарт Токаев, передает в Telegram издание «Новые Туркестанские ведомости».

«Все провокационные действия на эту тему с целью посеять рознь в нашем обществе, дестабилизировать ситуацию внутри страны будут пресекаться и наказываться по закону. (...) Имею в виду тех, кто занимается деструктивной деятельностью из-за рубежа по заказу», — заявил казахстанский лидер.

Он добавил, что ценностями Казахстана являются патриотизм и единство, а провокаторы пытаются расколоть страну на теме языка.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил Токаева за бережное отношение к русскому языку в стране. По словам российского лидера, президент Казахстана активно продвигает русский язык как на родине, так и за рубежом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России нанесли комбинированный ракетный удар по объектам Украины

    Желание Европы отправить миротворцев на Украину поменялось

    В Польше потребовали от Украины признать Крым российским

    Стало известно о попытке ВСУ перебросить в Курскую область три роты штурмовиков

    «Самый красивый» аристократ Европы развелся с российской графиней после двух лет брака

    Выстреливший в россиянку из-за шумной компании мужчина попал на видео

    Закупка услуг по ремонту трамвайных путей закончилась возбуждением уголовного дела

    Невестка Виктории Бекхэм поделилась откровенным фото из душа

    Раскрыта модель атаковавших Татарстан беспилотников

    Житель Подмосковья забил молотком мать из-за денег и попал в колонию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости