Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:29, 24 апреля 2025Мир

Трамп оценил прошедшие в Лондоне переговоры

Трамп заявил, что переговоры по Украине в Лондоне прошли хорошо
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по Украине в Лондоне прошли хорошо. Такую оценку он дал во время общения с журналистами в Белом доме, трансляцию вел телеканал Fox News.

Американский лидер отметил, что с представителями России договариваться оказалось проще, чем с Киевом. Он также высказал мнение, что Москва готова к сделке.

23 апреля в Лондоне должна была состояться серия встреч глав МИД Британии, Франции, Германии и Украины, однако переговоры отложили. Вместо этого прошли переговоры между высокопоставленными чиновниками четырех стран.

Сообщалось, что США на встрече в Лондоне планировали представить мирный план по Украине. Позднее стало известно, что американский госсекретарь Марко Рубио отказался участвовать в переговорах, так как Киев не собирался обсуждать предложения президента Дональда Трампа по мирному соглашению.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве начались пожары после мощных взрывов

    Главу Республики Сербской попытались задержать

    Шойгу раскрыл детали подготовки Европы к войне с Россией

    В Германии раскрыли причину интереса Трампа к России

    Высокопоставленного священнослужителя застали в храме с голой женщиной

    Парам дали пять советов для укрепления сексуальной и эмоциональной связи

    Телеведущий задал вопрос гостье про секс в браке и смутил ее

    Робота Tesla оставили без деталей из-за торговой войны

    В российском регионе тонны овощей и фруктов высыпались на автотрассу

    В двух российских аэропортах ввели ограничения на полеты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости