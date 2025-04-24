Три украинских беспилотника пересекли границу России

Минобороны: Три украинских дрона вторглись в воздушное пространство России

Три украинских дрона вторглись в воздушное пространство России. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Беспилотники засекли в небе над Белгородской областью. Речь идет о дронах беспилотного типа — дальнобойном оружии украинской армии.

Все три дрона были сбиты около 11:40 мск. О возможных последствиях на земле не сообщается.

В ночь на 24 апреля украинские беспилотники атаковали несколько российских регионов. Одним из них стала Воронежская область — над ней сбили около десятка летательных аппаратов.