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15:21, 24 апреля 2025Мир

Сын Трампа обвинил Зеленского в нежелании мира

Сын Трампа заявил, что Зеленский не хочет мира на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Stringer / Reuters

Сын президента США Дональд Трамп-младший заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не стремится к мирному завершению украинского конфликта. Об этом он написал в соцсети X.

«Для тех, кто не обращал внимания. Зеленский не хочет мира», — сказал он.

Так Трамп-младший прокомментировал сообщения о том, что переговоры министров иностранных дел Украины и стран Европы с госсекретарем США Марко Рубио в Лондоне сорвались после представления Киевом документа об отказе от территориальных уступок.

Встреча должна была состояться 23 апреля в Лондоне, однако она была отложена. Вместо этого прошли переговоры между высокопоставленными чиновниками четырех стран.

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