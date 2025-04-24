Трамп проведет митинг в честь 100 дней на посту президента

Левитт: Трамп проведет митинг в Мичигане, чтобы отпраздновать 100 дней на посту

Президент США Дональд Трамп проведет митинг в штате Мичиган, чтобы отпраздновать первые 100 дней на посту в ходе второго президентского срока. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в соцсети X.

«Президент Трамп с нетерпением ждет возвращения в великий штат Мичиган в следующий вторник, где он проведет митинг в округе Макомб, чтобы отпраздновать первые 100 дней!» — написала она.

В ходе прошедшей предвыборной кампании 2024 года Мичиган считался одним из «колеблющихся» штатов. Победу в нем с незначительным отрывом одержал Трамп.

Ранее американский лидер призвал президента России Владимира Путина остановить удары по Украине и заключить мирное соглашение. Так он прокомментировал сообщения о массированном ракетном ударе Вооруженных сил России по Киеву в ночь на 24 апреля.