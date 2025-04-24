В ЕС высказались о возможной встрече Трампа и фон дер Ляйен в Риме

ЕК: Фон дер Ляйен встретится с Трампом в Риме, если представится возможность

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен может встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Риме, если ей представится такая возможность. Об этом заявила официальный представитель ЕК Паула Пиньо.

«У нас нет подтвержденной встречи, но мы будем держать вас в курсе. Главная цель визита председателя фон дер Ляйен в Рим — похороны Папы Франциска. Если возникнут другие возможности, то они, конечно же, будут использованы», — отметила она.

Похороны Папы Римского Франциска пройдут в субботу, 26 апреля, в Ватикане. Ожидается, что на них будут присутствовать лидеры десятков стран, в том числе президент США Дональд Трамп.

Ранее готовность встретиться с Дональдом Трампом в Ватикане выразил президент Украины Владимир Зеленский.