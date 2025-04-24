Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:30, 24 апреля 2025Наука и техника

Ученые расшифровали феномен любовной «химии»

Arch Sex Behav: Ученые выделили девять компонентов романтического влечения
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Канадские психологи попытались понять, из чего складывается знаменитая «химия» между влюбленными. В новом исследовании, опубликованном в Archives of Sexual Behavior, ученые из Йоркского университета проанализировали ответы 200 человек и выделили девять основных компонентов романтического влечения.

Самым распространенным элементом оказалась радость от общения и ощущение эмоциональной связи — на это указали 64 процента участников. На втором месте — взаимность чувств, а на третьем — комфорт и непринужденность в общении. Также в список вошли совместимость, сходство интересов и взглядов, сексуальное влечение и «волшебная искра» — нечто трудноописуемое, но ощущаемое.

Отдельные категории заняли физиологические реакции (вроде «бабочек в животе») и сильная фиксация на партнере — стремление быть рядом как можно чаще.

По словам респондентов, романтическая химия может сохраняться и в долгих отношениях. При этом сексуальная страсть постепенно уступает место эмоциональной близости.

Авторы подчеркивают, что понимание структуры любовных чувств имеет не только теоретическую, но и практическую ценность. По мнению экспертов, результаты могут помочь людям лучше понимать себя и партнера — и справляться с трудностями в отношениях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Шойгу предупредил о планах Европы полностью подготовиться к военной конфронтации с Россией. Когда может вспыхнуть конфликт?

    Российский дезертир сбежал из части и устроился на работу

    Шойгу предупредил о Третьей мировой в случае ввода миротворцев на территории России

    ФСБ нашла крупный тайник иностранных наемников в здании школы в ДНР

    Ведущая с самыми идеальными ягодицами в мире снялась в топе с глубоким декольте

    Распространенные мифы об отношениях после 50 лет опровергли

    Два российских аэропорта возобновили работу

    Французский генерал резко раскритиковал идею создания «коалиции желающих»

    Российские военные сорвали ротацию ВСУ в Харьковской области

    Ученые расшифровали феномен любовной «химии»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости