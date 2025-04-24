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14:38, 24 апреля 2025Бывший СССР

Украина поблагодарила члена СНГ за «поддержку территориальной целостности»

Посол Украины поблагодарил Азербайджан за поддержку Киева в вопросе территорий
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Cao Yang / XinHua / Globallookpress.com

Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев поблагодарил руководство республики за поддержку Киева в вопросе территорий. Об этом он написал в своей авторской колонке, передает Caliber.

Отмечается, что Киев благодарен руководству и народу Азербайджана за «оказание поддержки территориальной целостности Украины».

«Мы глубоко благодарны Азербайджанской Республике за последовательную поддержку нашего государства, за гуманитарные инициативы и за уважение к нормам и принципам международного права», — написал дипломат. Гусев отметил, что Баку демонстрирует пример ответственного подхода к работе дипломатии для достижения мира.

Азербайджан является членом Содружества Независимых Государств (СНГ) с 1993 года. Ранее стало известно, что все страны-участницы организации прибудут в Москву на парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В феврале президент республики Ильхам Алиев выделил один миллион долларов Украине для гуманитарной помощи. Деньги пошли Министерству энергетики Украины.

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